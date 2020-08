In corso in questi giorni i lavori di montaggio delle telecamere sul lungomare di San Girolamo: sei lungo la costa e cinque sulla piazza sul mare. “In questa prima fase cominciamo con undici telecamere – spiega a Borderline24 l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso – ma contiamo di implementarle con i prossimi appalti”. Le telecamere installate sono di ultima generazione, hanno persino dei tergicristalli e serbatoi interrati per ripulire gli schermi. Sono in grado di resistere a vento e salsedine e alle alte temperature.

“Saranno a disposizione delle forze dell’ordine – continua Galasso – e saranno telecontrollate a distanza. Permetteranno di tenere sotto controllo tutta la zona del waterfront, anche la piazza sia nella parte superiore che inferiore”. Si tratta quindi di un intervento per scongiurare ulteriori atti vandalici e individuare i teppisti che negli ultimi mesi hanno provocato non pochi danni al nuovo lungomare. Saranno attive per settembre.

