“È salito a 5 il numero degli acquavivesi che hanno contratto il Covid, su un totale di 14 persone in sorveglianza e isolamento fiduciario”. Lo comunica il sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci. Come il suo collega di Triggiano, il primo cittadino invita a rispettare le nuove norme previste dall’ordinanza firmata ieri dal ministro Roberto Speranza. “Raccomandiamo la massima osservanza delle nuove disposizioni del Governo per il contenimento del virus”, conclude Carlucci.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.