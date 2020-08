Su 920 test per l’infezione da Covid-19, oggi in Puglia sono stati registrati 4 casi positivi: 3 in provincia di Bari ed 1 in provincia di Foggia. C’è stato un decesso in provincia di Lecce, salgono quindi a 555 le vittime del Coronavirus. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 268.294 test; sono 3.982 i pazienti guariti, mentre salgono a 325 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4862.

“Nella giornata odierna abbiamo registrato 3 nuovi casi di positività al Sars-Cov2. Di questi, una persona di rientro dalla Grecia, un caso di rientro dalla Repubblica Ceca e un caso sintomatico individuato nell’attività di triage in struttura sanitaria”, spiega il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce. Il caso foggiano, invece, riguarda “un cittadino straniero presente sul territorio provinciale per il quale è stata attivata la sorveglianza attiva e il tracciamento dei contatti stretti”, aggiunge il dg dell’Asl Foggia, Vito Piazzolla.

