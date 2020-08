L’afflusso di giovani nelle discoteche, in occasione del Ferragosto, è stato oggetto di attenta attività di monitoraggio da parte degli agenti della Polizia di Stato che hanno anche verificato il rispetto delle norme di contenimento del Covid 19, cui gestori e cittadini devono attenersi; la costante presenza del personale del Commissariato di P.S. di Monopoli, nei giorni di maggiore affluenza, ha inoltre scongiurato il verificarsi di risse e reati di vario genere.Particolare attenzione è stata posta al “mondo dello spaccio”.

I poliziotti, nel giorno della vigilia di Ferragosto, hanno intercettato 3 assuntori di sostanze stupefacenti nei cui confronti è scattata la segnalazione alla Prefettura: contestato l’illecito amministrativo per la detenzione di marijuana per uso personale; sequestrate diverse dosi, per un peso complessivo di 10 grammi.

La sera del 15 agosto altri 4 giovani, tra cui un minorenne, sono stati intercettati dagli investigatori; questa volta, oltre ad alcune dosi di marijuana, i poliziotti hanno sequestrato una dose di cocaina e 4 dosi di Ketamina. Anche loro sono stati segnalati alla Prefettura, in corso attività d’indagine per rintracciare gli spacciatori che hanno ceduto la sostanza stupefacente nel corso delle due serate.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni.

