Ondata di maltempo in Puglia, sono previste locali piogge e temporali. La protezione civile ha diramato un’allerta gialle per oggi pomeriggio e valido per le successive sette ore su tutto il territorio regionale, eccezion fatta per il Salento e la zona del tarantino.

“Precipitazioni da isolate a sparse, anche carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o moderati”, si legge nel bollettino.

