Porta Futuro Bari segnala che la Bari Multiservizi S.p.A. ha indetto una selezione pubblica per la formazione di graduatorie per ogni profilo lavorativo sotto-indicato da cui attingere, in funzione delle proprie esigenze, per assunzioni a tempo determinato e-o indeterminato, a tempo pieno o parziale a seconda delle esigenze. Scadenza il 30 Settembre 2020.

Le categorie interessate sono: muratori, pittori edili, giardinieri, custodi pulifunzionali. Le risorse, riportando al capo squadra, provvederanno allo svolgimento delle attività connesse alla mansione, come disposto dalla pianificazione organizzativa aziendale, utilizzando le attrezzature specifiche messe a disposizione dall’azienda. Per maggiori informazioni i circa requisiti richiesti e modalità d’accesso https://rebrand.ly/bari-multiservizi

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.