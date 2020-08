Dopo decine di segnalazioni al sindaco Antonio Decaro da parte di cittadini preoccupati tra autobus pieni e viaggiatori che non rispettano le norme sanitarie Covid, ieri si è svolto uno dei controlli annunciati sui mezzi Amtab per far rispettare l’obbligo di indossare la mascherina durante il servizio del trasporto pubblico di Bari.

“I carabinieri – racconta un passeggero Amtab – con mio immenso piacere hanno fatto fermare il bus linea 1 e hanno fatto scendere tutti quelli che non avevano la mascherina o l’avevano sotto il mento. Dovrebbero farlo più spesso, io rispetto questo obbligo quattro volte al giorno ma c’è ancora molta gente che negli autobus non indossa il dispositivo di protezione individuale”.

Un segno tangibile per aumentare la percezione sul tema della sicurezza, oltre l’emergenza Covid. Due giorni fa, sul lungomare di Bari, un autista del bus 2 / è stato preso a bottigliate in testa, calci e pugni da un ubriaco. Ecco il link del video durante l’arresto dell’aggressore e i momenti successivi all’intervento delle forze dell’ordine.

