L’84esima edizione della Campionaria Generale Internazionale – quella che tutti ricorderemo per il suo “Pronti…. Partenza…. Fiera” e per la programmazione che si terrà per la prima volta nel mese di ottobre, precisamente dal 3 all’11, – grazie all’impegno di Nuova Fiera del Levante è nel pieno della sua fase organizzativa.

Ecco alcune anticipazioni con i due saloni novità: Be Wine! Il Salone Mediterraneo dei Vini che sarà diretto da Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, imprenditore e personaggio di fama internazionale, ed esprimerà attraverso la partecipazione di cantine di prestigio ed eventi, la rinascita dei vini del Mezzogiorno.

Il Salone dell’Innovazione Sostenibile che sta prendendo forma grazie alla collaborazione con il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Bari e la Fondazione Eni Enrico Mattei. A presiedere il comitato scientifico che sta lavorando alla realizzazione di questo spazio è Giulio Sapelli, economista, storico, accademico e dirigente d’azienda italiano. L’idea è quella di organizzare una mostra-convegno che presenterà la visione del cambiamento e dell’innovazione, attraverso start up e imprese.

Il Salone inoltre presenterà i migliori progetti di innovazione negli start up cresciuti nel sistema pugliese di incubazione, sottolineando le capacità di crescita che il territorio ha saputo presentare. Inviterà anche iniziative analoghe di altre Regioni Europee, costruendo un quadro di collaborazione internazionale sul tema dell’innovazione e dell’occupazione giovanile.

Altro elemento di originalità nell’organizzazione del Salone sarà la realizzazione di esperimenti di coinvolgimento del pubblico. Si tratta del progetto Puglia Experience, supportato da tecnologia multimediale, l’esperienza innovativa centrata sulle emozioni del visitatore, il quale all’interno delle experience rooms sarà immerso in un percorso interattivo e sensoriale tra immagini, storie, profumi e sapori tradizionali di Puglia.

Non è una novità, ma un consolidato ritorno, il Salone dell’Automotive che si prepara ad accogliere i visitatori con grandi novità ed occasioni. Sappiamo quanto siano d’interesse per gli appassionati la prova dei nuovi modelli dei brand più prestigiosi, ma anche le promozioni sull’usato. Importante anche lo spazio dedicato ai veicoli commerciali.

Anche l’artigianato sarà presente in Fiera con un ampio spazio dedicato alla creatività innovativa e ai manufatti tipici locali. Oggettistica, ma anche accessori e monili continueranno ad attirare i visitatori in uno dei settori storici della Campionaria con proposte uniche e curiose.

Come ogni anno non mancherà la cultura del cibo. I più svariati sapori soddisferanno tutti i palati. Dai prodotti biologici alle tante golosità dolci e salate del sud Italia con una particolare attenzione alla Puglia e alla Sicilia, quest’anno le due mete di vacanza preferite dai turisti italiani e alleate anche nel nome del gusto e del buon cibo.

Infine, ma solo per il momento, la Campionaria sarà ancora più verde con aree attrezzate e spazi dedicati ai bambini per consentire ad intere famiglie di trascorrere una giornata in Fiera all’insegna della spensieratezza. E ancora torneranno BiblioHub, la biblioteca mobile su ruote, i laboratori esperienziali e gli incontri di gruppo di tipo ricreativo.

