Polemiche di Andrea Costantino, titolare dell’Anche Cinema sulla distribuzione degli appuntamenti del Bifest nelle varie sale cinematografiche e teatrali. “Molti nostri spettatori dell’ Anche Cinema ci chiedono: “Come mai l’unica struttura che ha fatto del suo progetto la tutela della grande monosala storica del cinema di un tempo non è mai coinvolta nel festival della città Bif&st Bari International Film Festival promosso dalla Apulia Film Commission?” – si legge in un post – Ci tocca precisare che in questi 4 anni di attività abbiamo proposto più volte i nostri servizi (proiettore nuovo 4k sony e sistema audio bose) le nostre capacità e i nostri numerosi spazi. La risposta: “le faremo sapere”. Un vero peccato. Speriamo per l’anno prossimo”.

