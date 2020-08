“Abbiamo definito le procedure per i lavori di edilizia leggera e la gara per acquistare arredi e tutto ciò che servirà nelle scuole comunali per accogliere i bambini, compresi nuovi mobili per la primissima infanzia come fasciatoi, seggioloni, tavoli e sedie da gioco. Già la prossima settimana partirà il primo ordinativo”. A parlare su Facebook è il sindaco Antonio Decaro, annunciando gli interventi in programma per consentire la riapertura delle scuole a Bari.

“Siamo nell’ordine di circa 100 cantieri aperti su scuole di ogni ordine e e grado. L’obiettivo di tutti è far tornare i nostri bambini e ragazzi a scuola il prossimo 24 settembre. Sappiamo che non sarà semplice e sicuramente dovremo intervenire fino all’ultimo minuto utile ma riaprire le scuole per noi non significa soltanto abbattere un muro o riutilizzare uno spazio chiuso. Riaprire le scuole – conclude – significa insegnare ai bambini e ai ragazzi che il loro futuro per noi vale più di qualsiasi difficoltà”.