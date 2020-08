Con l’apertura del nuovo parco 2 Giugno ripartono anche le attività rivolte ai bambini, agli adulti e alle famiglie promosse e finanziate dall’assessorato al Welfare nell’ambito del programma della Biblioteca dei Ragazzi[e], il servizio pubblico gestito dalla cooperativa sociale Progetto Città.

A partire da lunedì 24 agosto, e fino al prossimo 19 settembre, sarà organizzato “A Libri Aperti nel Parco”, un ricco calendario di iniziative sociali, culturali e ludiche che per quattro settimane, dal lunedì al sabato, dalle ore 16 alle 20, animerà l’area verde del parco che circonda la Biblioteca dei Ragazzi[e]: in programma eventi, laboratori, raccontastorie, presentazioni con autori e illustratori, spettacoli musicali e teatrali, tutti gratuiti, che avranno come comuni denominatori il libro e la lettura.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire, soprattutto dopo il periodo di lockdown, l’incontro e lo scambio tra generazioni e culture diverse confermando, al contempo, l’attenzione e la cura verso le fasce più fragili della cittadinanza. Pertanto sarà l’occasione per tornare a fare esperienze di comunità e per poter usufruire di momenti di crescita attraverso una partecipazione attiva alle attività del welfare cittadino.

Queste le rubriche previste ogni settimana con la collaborazione dell’associazione Madimù:

Alberi parlanti: letture animate quotidiane di albi illustrati con laboratori per i più piccoli

Un libro alla settimana: lettura animata a puntate di un racconto/libro di autori/autrici italiani/e e stranieri/e negli spazi verdi della Biblioteca per famiglie. La rubrica prevede in particolare un omaggio a Gianni Rodari e Luis Sepulveda.

Il libro suonato: appuntamento settimanale con un libro raccontato in musica e parole ogni mercoledì, alle ore 17.30, realizzato in collaborazione con Strumenti Musicali Napolitano

Ortobimbo/a: laboratori/atelier/narrazioni sul tema dell’ambiente e cura e preparazione dell’orto invernale, dal giovedì al sabato

Arte in open air: laboratori e atelier creativi per la realizzazione di installazioni artistiche collettive

Citt citt ‘nmez a la chiazz: incontri-conversazioni e divagazioni su cose, modi di dire, cibi, fatti e altro in italiano e barese

Pulcinella & co: appuntamento quotidiano con il teatro dei burattini e di animazione con oggetti.

Saranno, inoltre, organizzati i seguenti eventi:

librivivi: Incontri di presentazione di libri per ragazzi e non con autori/autrici, illustratori/illustratrici: interverranno Enzo Vacca per “Sorella Cozza” (ed. Adda) il 3 settembre, Gianluca Caporaso per “Viaggi del Barone di Munchhausen” (ed Levrieri) l’8 settembre, Valeria Nardella per “C’era una volta in quarantena” (ed La Fabbrica dei Segni) il 10 settembre e Giancarlo Visitilli per “La pelle in cui abito” (ed Feltrinelli) – data in corso di definizione.

teatro al parco: mini rassegna con la presentazione, ogni sabato pomeriggio, alle ore 18, di 4 spettacoli di teatro di strada (clownerie, giocolerie, equilibrismi, acrobatica) a cura dell’associazione “Un Clown per Amico”. La rassegna ospiterà giovedì 9 settembre, grazie alla collaborazione e all’intervento del Teatro Pubblico Pugliese, anche lo spettacolo di teatro-ragazzi “L’origine delle cose”, a cura della Compagnia Mag di Roma.

il Favoloso Gianni: dal 14 al 19 settembre dedica speciale a Gianni Rodari; in collaborazione con l’associazione “Gruppo Educhiamoci alla Pace”, la Biblioteca dei Ragazzi ospiterà la mostra “il Favoloso Gianni”, mentre giovedì 17 settembre si terrà l’incontro tematico “Grande come il mondo: a scuola con Gianni Rodari” con la partecipazione, tra gli altri, della pedagogista Chiara Scardicchio. Previsti anche staffette di lettura delle opere rodariane e laboratori sull’uso logico-fantastico e creativo delle parole.

Nel rispetto delle normative sanitarie previste dall’ordinanza n. 259 della Regione Puglia, alle rubriche e agli eventi si potrà accedere muniti dei dispositivi di protezione individuali prenotandosi all’indirizzo mail biblioteca@progettocitta.org.

Info: 080-9262102 (dal lunedì al sabato, ore 16-20).

