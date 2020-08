“Molti di noi non possono riposare e andare il mattino dopo a lavoro ben riposati, per quel maledetto cattivo odore che appesta l’aria, i polmoni, le narici e la gola”. Proteste dal San Paolo per i cattivi odori che continuano a creare disagi in tutto il quartiere. Oggi l’ennesimo appello al sindaco Antonio Decaro e all’assessore Pietro Petruzzelli. “Siamo ancora in attesa di risposte – denuncia Giuseppe Giaquinto e a lui fanno eco tanti residenti – siamo in attesa del progetto dell’Arpa per l’abbattimento dei cattivi odori. Dopo tutto il caos nel 2019 a che punto siamo ora?”.

“Vorrei che per risolvere questo problema fosse messa almeno la metà della forza che mettete per la caccia ai monopattini che spariscono, nell’ideare e costruire quelle speciali piste ciclabili a zig zag, nell’organizzare le corse e corsette a Bari”, continua la denuncia su Facebook.

