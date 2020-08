Siamo sul lungomare di San Girolamo ed ecco come si presenta la nuova pavimentazione: un manto di sporcizia. Strisce putride nere e macchie probabilmente causate (così come avviene in corso Vittorio Emanuele) da bibite fatte cadere durante le serate estive. Da settimane il lungomare non viene lavato e ormai neanche la pioggia è riuscita a rimuovere la latrina che si è creata. Ecco, nelle foto in basso, le condizioni in cui versa il waterfront. Rovinato da incivili, vandali e incuria.

C’è persino uno “slime” gettato da settimane e mai rimosso. Una situazione che giorno dopo giorno sta diventando sempre più indecorosa, considerando che il lungomare viene frequentato da migliaia di persone. Ribadiamo, non si tratta di macchie lasciate da pochi giorni, ma di un vero e proprio tappeto di sporcizia a cui nessuno ha posto ancora rimedio.

