Lina Sastri è la protagonista della serata di domenica della seconda giornata del BiFest. Sarà lei a ricevere, in arena piazza Prefettura (ore 20:30), il Federico Fellini Platinum Award for Artistic Excellence. Sul palco anche Pupi e Antonio Avati, Premio Tonino Guerra per il miglior soggetto per Il signor Diavolo di Pupi Avati. Dopo le premiazioni, proiezione dell’Anteprima internazionale Il giorno sbagliato (Unhinged) di Derrick Borte. Per la sezione Panorama Internazionale, al Teatro Piccinni, proiezione di Nocturnal di Nathalie Bianchieri (ore 19:00) e di Gipsy Queen di Hüseyin Tabak (ore 22:30). Per l’ItaliaFilmFest, in programma all’arena Castello Svevo, proiezione alle 20:00 di Il signor Diavolo di Pupi Avati (presenti in sala Pupi e Antonio Avati- premio Tonino Guerra per il miglior soggetto e alle 22:30 di Gli anni più belli di Gabriele Muccino (premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista a Micaela Ramazzotti). Per il Festival Mario Monicelli, al Multicinema Galleria, proiezione di Un eroe dei nostri tempi (ore 18:00) e di I soliti ignoti (ore 21:00).

Il programma di lunedì 24.

I protagonisti di lunedì sera nell’arena di Piazza Prefettura (ore 20:30) sono Francesco Frigeri Premio Dante Ferretti per la migliore scenografia per il film Il primo Natale di Ficarra e Picone e Maurizio Braucci Premio Luciano Vincenzoni per la migliore sceneggiatura per Martin Eden di Pietro Marcello. A seguire, proiezione dell’Anteprime internazionale Rose Plays Julie di Christine Molloy e Joe Lawlor (presenti in sala). Per la sezione Panorama, al teatro Piccinni, proiezione di The Song of Names di François Girard (ore 19:00) e di Muscle di Gerard Johnson (presente in sala insieme all’attrice Polly Maberly, ore 22:30).

Per l’ItaliaFilmFest, proiezione alle 20:00 di Il primo Natale di Ficarra e Picone (presente in sala Francesco Frigeri Premio Dante Ferretti per la migliore scenografia) e alle 22.30 di Martin Eden di Pietro Marcello (presente in sala Maurizio Braucci Premio Luciano Vincenzoni per la migliore sceneggiatura insieme a Pietro Marcello). Per il Festival Mario Monicelli proiezione al Multicinema Galleria di La grande guerra (ore 18:00) e di Risate di gioia (ore 21:00)

Alle 19:00 al teatro Margherita, presentazione del libro Ritratti e autoritratti di Felice Laudadio. Intervengono Enzo Augusto, David Grieco, Michele Laforgia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

