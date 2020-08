Sono 1071 i nuovi casi da coronavirus in Italia in 24 ore, con un aumento rispetto a ieri quando i casi registrati erano stati 947. L’incremento maggiore nel Lazio con 215 contagi in un solo giorno, seguito dai 185 della Lombardia e i 160 del Veneto.

Solo in Valle d’Aosta non si sono registrati oggi nuovi casi. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 258.136 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.430 sono decedute (+3; ieri +9) e sono state dimesse 205.203. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 17.503. I pazienti ricoverati con sintomi sono 924 di cui 64 in terapia intensiva.

