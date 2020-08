Su 2579 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 22 casi positivi: 12 in provincia di Bari; 1 nella provincia BAT; 7 in provincia di Foggia; 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Non ci sono stati decessi. “Sono 12 i casi positivi registrati oggi dal Dipartimento di Prevenzione – spiega il dg Asl Bari Antonio Sanguedolce – Tra questi vi sono 5 rientri dall’estero – 2 dalla Spagna, 2 dalla Grecia e 1 dall’Albania -, 3 contatti stretti di casi già sotto osservazione e 4 positività individuate in fase di triage in struttura sanitaria, per le quali sono in corso le attività di verifica e tracciamento”.

“La paziente positiva al Covid è rientrata dalla Campania – aggiunge il dg Asl Taranto, Stefano Rossi – è stata sottoposta a controlli come da prescrizione, è asintomatica, è in isolamento domiciliare, seguita dai medici del dipartimento di prevenzione”. “Proviene dalla Spagna il solo caso registrato oggi nella Bat correttamente è stata fatta autosegnalazione a cui ha fatto seguito il tampone”, aggiunge Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt.

“Il caso odierno risultati positivo al Covid è legato a un caso già noto e residente in provincia. È l’unico positivo di oggi individuato dal nostro Dipartimento di Prevenzione”, aggiunge il dg Asl Lecce Rodolfo Rollo. Infine sulla situazione a Foggia interviene il direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla. “I nuovi casi di persone positive al Covid registrati oggi in provincia di Foggia sono 7. Tra questi ci sono: 1 contatto stretto di caso già individuato e posto a sorveglianza attiva; 2 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 1 persona rientrata dalla Croazia; 2 persone individuate attraverso attività di Screening e una persona per le quali sono in corso le indagini epidemiologiche. Tutti i casi sono stati presi in carico dalle strutture sanitarie per risalire ai contatti e avviare il protocollo per la sorveglianza attiva”.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 281.824 test. Sono 4001 i pazienti guariti e 436 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4992 così suddivisi: 1630 nella Provincia di Bari; 403 nella Provincia di Bat; 683 nella Provincia di Brindisi; 1304 nella Provincia di Foggia; 643 nella Provincia di Lecce; 293 nella Provincia di Taranto; 36 attribuiti a residenti fuori regione.

