“C’è un nuovo caso di coronavirus ad Acquaviva, una ragazza di 23 anni che, dopo essere stata in ospedale, ora è a casa in isolamento fiduciario”. L’annuncio è del sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci. La ragazza rientrerebbe nei quattro casi (su 12 a Bari e provincia) individuati dalla Asl di Bari durante i triage in ospedale. “Sono in corso accertamenti sui suoi familiari – continua Carlucci – Vi esortiamo, ancora una volta, a rispettare le misure di prevenzione imposte dal governo”.

