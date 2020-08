“I candidati nella nostra lista rappresentano la società civile, così come raffigurato nel nostro logo. Rappresentiamo e portiamo avanti le istanze e le voci del mondo del lavoro, dell’imprenditoria privata, dei liberi professionisti, ma anche dei disabili, di chi ha a che fare, da fruitore e da operatore, con la sanità. Sono cittadini, gente semplice e non ci sono nomi altisonanti, né stakeholders o grandi finanziatori. E così ci presentiamo ai pugliesi per i pugliesi”. Lo dichiara il candidato presidente alla Regione Puglia Mario Conca per la lista Cittadini Pugliesi, in occasione della presentazione delle liste per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi.

“Vogliamo dare una svolta alla Regione Puglia, ecco perché chiediamo ai cittadini di fare la propria parte. – continua Conca – Se solo la metà dei cittadini che nelle scorse elezioni ha scelto di non votare si recasse alle urne, sono sicuro che potremmo essere i più suffragati. Il nostro impegno, la nostra coerenza e la nostra buona fede sono gli ingredienti imprescindibili. Ora tocca ai cittadini pugliesi perché il voto è l’unica via percorribile per combattere un sistema che è fatto di clientelismo, mercimonio elettorale e di ingiustizia quotidiana. È inutile lamentarsi se non si ha il coraggio di cambiare”.

