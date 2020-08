La Lega Puglia ha presentato in tutte le sei province pugliesi i candidati alla carica di consigliere regionale con un unico obiettivo: cambiare la Regione Puglia e sconfiggere la politica clientelare che ha fatto tanto male alla puglia. La lista si compone di 50 candidati di cui 17 donne e 33 uomini (35% – 65%).

La candidata più giovane ha 20 anni, il più anziano 64 per una età media di circa 40 anni.

“I 50 candidati – afferma l’on. Luigi D’Eramo Segretario Regionale Lega Puglia – saranno in trincea fino al 20 e 21 settembre perché combatteranno accanto ai cittadini pugliesi che chiedono un vero rinnovamento e vogliono sconfiggere la politica clientelare che ha ucciso l’economia e lo sviluppo della Puglia. Più voti prende la Lega più cambia la Puglia dopo 15 anni di governo della sinistra”.

“Un mix di candidature giovani e di esperienza, da studenti universitari a professionisti passando per impiegati ed imprenditori – prosegue Nuccio Altieri candidato alla vicepresidenza della Regione. La Lega Puglia ha formato una ottima squadra per essere il motore del cambiamento del centro-destra. Non abbiamo padrini a cui rispondere se non al popolo pugliese che ha tutto il diritto di vivere in una terra prospera come la nostra senza il ricatto delle clientele e non essere costretto ad emigrare o a chiedere l’elemosina per lavorare”.

I candidati

Circoscrizione Foggia

DI IORIO COSTANZO, Foggia 01.10.1965 colonnello dell’esercito DI NATALE MADDALENA detta MADDA, Foggia 26.06.1983; libera professionista MIRANDA LUIGI, S. Giovanni Rotondo 25.04.1980 avvocato NATALE MARIANNA PIA, S. Giovanni Rotondo 21.05.1982; Libera professionista e consigliere comunale S. G. Rotondo ROMANI CRISTIANO, Lucca 16.10.1970; avvocato SPLENDIDO JOSEPH, Drancy(Francia) 22.07.1968 SPL Avvocato TAVAGLIONE CAMILLA detta CAMI, S.Giovanni Rotondo 10.10.1977 professoressa TROMBETTA GIUSEPPE MARCO, S. Giovanni Rotondo 27.01.1972 avvocato

Circoscrizione B.A.T.

1 Dascoli Francesca nata a Barletta 22/09/1975 impiegata amministrativa

2 Giorgino Nicola nato ad Andria 17/09/1969 Avvocato e già sindaco di Andria

3) Grimaldi Ruggiero nato a Trani il 21/11/1998 studente e primo dei non eletti al comune di Barletta

4) Prete Rocco nato a Bisceglie il 16/7/1972; Geometra

5) Todisco Anna Maria Rosaria detta Rosanna nata ad Andria 01/10/1959 impiegata e consigliere comunale di Canosa dal 2002 al 2007

Circoscrizione Bari

Acquasanta Filomena detta Mimma nata il 16/04/1956 ad Adelfia professione dirigente asl consigliere comunale ad Adelfia dal 1994 al 2016 ricoprendo incarichi di capogruppo assessore ambiente e igiene

Bellomo Davide nato il 18/02/1970 a Ascoli Piceno professione avvocato assessore provinciale dal 2009 al 2010 consigliere regionale puglia dal 2010 al 2015

Bosso Incoronata detta Ada nata il 25/05/1966 a Bari professione commercialista revisore dei conti dal 2015 al 2017 assessore al bilancio e vicesindaco del Comuna di Altamura.

Carnevale Rosa detta Rossella nata a Monza il 08/04/1963 professione medico di base consigliere comunale e assessore ai servizi sociali per 10 anni comune di acquaviva

Caprio Antonio nato il 28/08/1968 a Bari professione guardia giurata particolare Segretario generale confederale della UGL di Bari e BAT

Ciliberti Domenico detto domi nato il04/01/1969 a Putignano professione imprenditore settore turismo e cultura, organizzazione di eventi . Consigliere comunale a Castellana Grotte.

Colonna Michele detto Lillino nato ad Altamura il 18/11/1958, professione imprenditore nel settore dei servizi per il recupero dei tossico dipendenti. Dal 1997 al 2015 Consigliere Comunale di Altamura ricoprendo la carica di Vice Sindaco ed Assessore con delega all’urbanistica al Comune di Altamura.

Etna Vito nato a Gioia del Colle il 30/10/1977 professione Agente Immobiliare. Consigliere Comunale a Gioia del Colle e Presidente del Consiglio Comunale.

Menduni Luigi nato a Corato il 06/08/1987 rofessione imprenditore settore marketing e agricolo. Dal 2008 al 2013 consigliere comunale a Corato e nel 2018 Assessore a Corato.

Navach Giorgia nata a Bari il 18/04/2000 studentessa al secondo anno di Giurisprudenza.

Palmisano Giuseppe detto Pinuccio nato a Locorotondo il 30/09/1961 professione dirigente sindacale consigliere comunale e assessore attività produttive e ambiente dal 2004 al 2009

Prosperi Luciana nata a Bari il 17/12/1973 professione impiegata

Quarto Giuseppe detto Pino nato a Toritto il 27/02/62 professione direttore di patronato responsabili comunale e provinciale Bari uil consigliere comunale a Toritto dal 2004 al 2009 consigliere provinciale- assessore dal 2009 al 2015

Romito Fabio Saverio detto Fabio nato a bari il 09/04/1988 professione avvocato consigliere comunale vice presidente del consiglio comunale Bari e consigliere metropolitano

Sgobba Giacomo nato a conversano il 19/08/1974 professione avvocato

Circoscrizione di Lecce

BALDARI MARIA ANTONIETTA detta MARY

Nata a Brindisi(BR) il 07/12/1969

imprenditrice

2) BOTTAZZO GABRIELE

Nato a Casarano (LE) il 30/11/1983

agente di polizia

3) CHIRIATTI MARIA ASSUNTA detta MARI Nata a Martano (LE) il 19/08/1971

imprenditrice

4) CIMINO FRANCESCO

Nato a Gallipoli (LE) il 03/03/1973

Residente in Racale (LE) avvocato

5) DE BLASI GIANFRANCO detto GIANNI

NATO A SCORRANO (LE) IL 15/11/1971

imprenditore

6) DE CRUTO SALVATORE

NATO A CARMIANO (LE) IL 12/12/1967

imprenditore

7) LUPO ROBERTA

NATA A VEGLIE (LE) IL 23/09/1980

impiegata

8) MARRA GABRIELLA

NATA A COLLEPASSO (LE) IL 04/07/1963

docente

9) MICCOLI COSIMO detto MINO

NATO A SQUINZANO (LE) IL 01/07/1970

avvocato

10) TARANTINO FERNANDO COSIMO DONATO

NATO A POGGIARDO (LE) IL 28/01/1963

medico

CANDIDATI REGIONALI BRINDISI

1) CONVERTINO Domenico

Nato a Ceglie M.ca il 06.10.1979

dipendente poste italiane

2) BALESTRA Adriana

Nata a Mesagne il 02.03.1987

Avvocato

Consigliere comunale Francavilla F.na / Consigliere Provinciale Brindisi

3) SAPONARO Ercole

Nato a Brindisi il 21.12.1963

Sindacalista

Consigliere comunale Brindisi

4) TRINCHERA Lucia

Nata a Ceglie M.ca il 07.09.1979

Dirigente sindacale

Consigliere comunale Villa Castelli / Consigliere Provinciale Brindisi

5) ZIZZA Vittorio

Nato a Ostuni il 27.01.1967

Ottico optometrista

Consigliere comunale Carovigno

Circoscrizione Taranto

Boccuni Patrizia nata il 19/02/1980 a Taranto Avvocato

Tramonte Antonìo nato il 02/11/1970 a Massafra Neurochirurgo

(Cons.comunale Massafr)

Conserva Giacomo nato il 15/03/1976 a Martina Franca Avvocato

(cons. comunale martina )

Laterza Luigi nato il 08/07/1960 a taranto Pediatra Massimalista

(ass.Ambiente pulsano)

Turco Francesco – nato il 16/08/1956 a Torricella e Primario Pronto Soccorso Manduria (Cons.comu.Torricella)

Liuzzi Stefano nato il 23/08/1959 a Taranto Medico Generico Massimalista

Ungaro Giovanni nato il 17/06/1956° Taranto ex dipendente Poste e Telecomunicazioni

