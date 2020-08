Ancora assembramenti fuori dai locali e senza mascherina. La denuncia è del comitato di salvaguardia della zona Umbertina che ha inviato le foto di ieri sera anche al sindaco Antonio Decaro e al governatore Michele Emiliano. La recente ordinanza del ministero della Salute ha imposto l’obbligo di indossare la mascherina tra le 18 e le 6 del mattino fuori dai locali e nei luoghi dove sono presenti assembramenti. Disposizione non rispettata ieri.

“Ieri sera nell’ Umbertino la situazione era questa (via Cognetti angolo Largo Adua) – si legge nella denuncia del comitato – La mala movida continua indisturbata con i suoi consueti assembramenti, senza distanziamento e uso di mascherine. Pochissimi quelli che le indossavano.

A cosa servono le disposizioni normative (nazionali e regionali) se poi non si fanno rispettare? Dove sono i tanto decantati controlli? A cosa servono i ripetuti appelli degli ultimi giorni quando poi si ignora (o si finge di ignorare) cosa accade nella realtà?

La situazione evidentemente è sfuggita di mano e la collettività (in particolare le fasce deboli della popolazione) potrebbe subirne le conseguenze. Intervenite prima che sia troppo tardi”. (Foto comitato salvaguardia zona Umbertina – Facebook)

