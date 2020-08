Percorre il ponte Adriatico in bici nella corsia delle auto, un veicolo lo sfiora e l’uomo perde l’equilibrio e cade sull’asfalto. Ferito un 60enne. Sul posto la polizia locale e il 118. La donna al volante si è subito fermata per prestare soccorso. Il traffico è stato deviato per consentire rilievi e soccorsi. Il ponte Adriatico è interdetto ai ciclisti. È stata realizzata una pista ciclabile mai aperta perché dichiarata non sicura. Viene percorsa solo da pedoni.

