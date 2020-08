Incarichi temporanei della durata di sei mesi per un totale di 205 posti da infermiere da coprire. È stato pubblicato sul portale del Policlinico di Bari un avviso aperto di manifestazione di interesse di pronta disponibilità per infermiere: gli interessati potranno inviare la domanda via pec all’ufficio concorsi dell’azienda e l’eventuale conferimento di incarico sarà offerto sulla base dell’ordine di arrivo delle domande e della disponibilità immediata alla presa in servizio, data l’urgenza e l’eccezionalità del reclutamento.

L’analisi del fabbisogno temporaneo, legato alle esigenze straordinarie derivanti dall’emergenza Covid19, svolta dalla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera universitaria, indica in 205 unità il numero di infermieri necessari. L’obiettivo, evidenziato nella delibera con cui si propone la necessità di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato della durata di sei mesi, è il potenziamento della rete ospedaliera per garantire un incremento dell’offerta sanitaria nell’ipotesi di una eventuale recrudescenza della pandemia Covid19. L’avviso e la modulistica si possono reperire online a questo link:

https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/36067/avviso-aperto-di-manifestazione-di-interesse-di-pronta-disponibilita-per-collaboratore-professionale-sanitario-infermiere

