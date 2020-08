Ruba una borsa sulla spiaggia di Pane e pomodoro a Bari ma non sa che all’interno c’è un Iphone e viene rintracciato grazie al sistema di localizzazione. Così un 40enne di Grumo Appula, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Bitetto mentre rientrava a casa con il maltolto.

Tutto è avvenuto nel giro di qualche ora. Il malvivente ha rubato una borsa a dei bagnanti sulla spiaggia del capoluogo pugliese ed è fuggito. I vicini di ombrellone si sono accorti e hanno avvisato le persone derubate. Nella borsa rubata c’era anche un Iphone e per rintracciare l’autore del furto i proprietari hanno attivato il processo di localizzazione dello smartphone Apple e hanno avvisato i carabinieri. Poco dopo i militari hanno intercettato il 40enne in una via di Bitetto e lo hanno bloccato e arrestato, per poi restituire la refurtiva. Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.

