“La Puglia ce le fa” se “lavora con tenacia e buonsenso per affrontare ancora una volta un periodo complicato e riprendere il suo cammino più forte di prima”. Lo scrive su facebook il governatore pugliese Michele Emiliano. “È la frase – dice – che mi sento ripetere più spesso negli ultimi mesi. E a dirla non sono i sostenitori della campagna elettorale. A dirla sono semplicemente cittadine e cittadini di questa regione, accomunati dal desiderio di un futuro a cui non vogliono rinunciare”.

“A quella frase – prosegue – rispondo che sì, ce la facciamo, certo, ma nessuno ce la fa da solo. La Puglia ce la fa perché ce la fanno i pugliesi”. E conclude: “La Puglia ce la fa perché da quindici anni sta provando a rovesciare un destino che sembrava segnato: da essere ai margini, ininfluente e sconosciuta ai più, a splendida terra ammirata in tutto il mondo. A cambiare quel destino ci provo anch’io. A volte sbagliando, certo, come sbagliano tutti quelli che tentano di cambiare le cose. Ma mettendoci, ogni giorno, tutto me stesso”.

