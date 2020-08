Le campagne della provincia di Bari, da Terlizzi a Bitonto, ormai assediate dai roghi di rifiuti. Ieri l’ultimo incendio, ma i roghi sono quasi all’ordine del giorno. Al lavoro inseme ai vigili del fuoco anche i volontari di PuliamoTerlizzi. “Attratti da una colonna di fumo nera e densa, i volontari – si legge in una nota – hanno raggiunto via Traiana a Bitonto. L’incendio è stato appiccato intorno alle 18 e 30 e domato solo a tarda sera. Non si registrano danni a persone, ma come sempre all’ambiente. Tra i materiali bruciati: pneumatici e scarti edili”. La zona bitontina era stata già interessata pochi giorni fa da uno stesso incendio doloso che ha coinvolto materiale plastico e sterpaglie.

