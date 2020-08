Ieri alcuni tamponi dubbi avevano fatto scattare le misure di precauzione, previste dai protocolli anti-Covid, come la sanificazione e la chiusura di alcuni reparti dell’ospedale di Molfetta. “A seguito di ulteriori tamponi di verifica – dichiara il sindaco Tommaso Minervini -, nessuno è risultato positivo. La situazione resta sotto controllo e tutti i reparti dell’ospedale saranno perfettamente operativi a partire dalle 18 di oggi. Rimane il caso di un nostro concittadino risultato positivo dopo le vacanze a Malta, che è in buone condizioni ed è ancora in quarantena”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.