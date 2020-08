I carabinieri della Compagnia di Barletta hanno denunciato in stato di libertà, per furto aggravato, un 54enne di Polignano a Mare poiché in Barletta è stato trovato in possesso, all’interno del suo furgone, di un monopattino elettrico, dal valore di 1.000 euro circa, di proprietà di una società di noleggio operante a Polignano a Mare.

Le indagini hanno permesso di accertare che il soggetto, alle 6 del giorno precedente, aveva sottratto il monopattino elettrico a noleggio nei pressi della stazione ferroviaria di Polignano a Mare, caricandolo sul suo furgone. Successivamente si era spostato a Barletta dove è stato intercettato dai carabinieri che lo hanno sottoposto a perquisizione veicolare, rinvenendo nel furgone.

