Un tornado è stato ripreso da un bagnante, Michele Pirelli, che ha pubblicato video impressionanti sulla sua pagina Facebook. Il tornado ha messo in fuga i bagnanti della spiaggia di Pescoluse, nel cuore del Salento. Si registrano danni e feriti lievi. Il tornado ha infatti portato via alcuni ombrelloni, sdraio, materassini, tutto quello che era in spiaggia.

I video sono diventati subito virali sui social. Non è la prima volta questa estate che la costa pugliese viene colta di sorpresa da trombe d’aria, grandinate e tornado. Era successo nel mese di luglio anche a San Pietro in Bevagna.

Publiée par Michele Pirelli sur Mardi 25 août 2020

Publiée par Michele Pirelli sur Mardi 25 août 2020

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.