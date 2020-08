Una 81enne è stata aggredita da tre malviventi che si sono introdotti nella sua abitazione a Monte Sant’Angelo, nel Foggiano, dove la donna vive da sola, verso le 3.30 del mattino. La vittima al momento è in stato di choc e non è in grado di parlare. E’ ricoverata nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e ha un livido sul viso. A dare l’allarme ai carabinieri è stata una vicina che ha sentito urla e forti rumori provenire dall’abitazione dell’anziana. Quando i militari sono arrivati, i banditi erano già fuggiti. L’81enne dovrebbe essere dimessa in giornata. (Ansa).

