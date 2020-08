“C’è un verdetto straordinariamente positivo: ci considerano un modello di manifestazione per le norme di sicurezza”. Lo ha detto ieri sera Felice Laudadio, direttore del Bif&st, in apertura della quarta serata del festival cinematografico, riferendo l’esito dei controlli fatti dal Mibact sulle misure anti-Covid a tre giorni dall’inizio della kermesse in programma a Bari fino a domenica 30 agosto.

“Abbiamo ricevuto tutta una serie di reazioni sui nostri primi tre giorni, in particolare dal Ministero dei Beni culturali – ha spiegato Laudadio – che evidentemente è qui con i suoi emissari perché c’è un controllo molto accurato sui grandi festival, e nei prossimi giorni questi funzionari saranno a Venezia per verificare che anche lì vengano applicate le misure di sicurezza”. “Devo ringraziare il pubblico – ha aggiunto il direttore del Bif&st – che ha rispettato in maniera straordinariamente attenta le misure di sicurezza necessarie”. (Ansa)

