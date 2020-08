Un nuovo caso di coronavirus a Polignano. Lo comunica il sindaco Domenico Vitto. “La Asl mi ha comunicato che una persona a Polignano è risultata positiva al Covid-19. La persona in questione è completamente asintomatica – spiega il primo cittadino – Sono in corso le indagini epidemiologiche da parte della Asl per rintracciare i contatti diretti e attuare tutte le misure di sicurezza necessarie. Rinnovo l’invito ad essere responsabili in questa fase così delicata. Rispettare poche regole può salvare delle vite e prevenire nuovi contagi. Al momento non sono segnalati altri casi a Polignano”. Ieri i casi nella sola provincia di Bari sono stati 25 su 49 in Puglia.

