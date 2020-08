“Ho da poco sporto denuncia presso i Carabinieri per il gesto di quel ragazzo che è salito sulla statua di Modugno neanche fosse il palo della cuccagna”. Lo scrive il sindaco di Polignano, Domenico Vitto, annunciando di aver presentato denuncia nei confronti del ragazzo che è stato fotografato mentre si arrampicava sulla statua di Domenico Modugno.

“Ci saranno indagini serie e veloci, perché non passi l’idea che Polignano sia un campo di battaglia”, continua il sindaco.

“Dopo aver firmato la denuncia ho visto entrare l’avv. Eugenio Scagliusi che era venuto lì per lo stesso motivo – prosegue il sindaco – Riconosco ad Eugenio, da me distante politicamente, un senso civico non comune e un amore disinteressato per Polignano.Poteva scrivere un post sensazionalistico e invece era lì con me a sporgere denuncia” .

