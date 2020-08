Dal primo settembre entreranno in servizio oltre 500 operatori socio sanitari nell’Asl Bari, a comunicarlo è l’azienda.

“Sono in arrivo – viene annunciato su facebook – oltre 500 Oss per rinforzare l’assistenza nei presidi. In questi giorni, gli operatori socio sanitari, tutti vincitori del “concorsone” del Policlinico “Riuniti” di Foggia, stanno completando le pratiche assunzionali. Dopo le visite mediche, la scelta della sede e la firma del contratto di lavoro potranno prendere servizio, già a partire dal primo settembre 2020”.

