l protagonisti di venerdì sera nell’arena di Piazza Prefettura (ore 20:30) sono Marco D’Amore- Premio Ettore Scola per il miglior regista Opere prime e seconde per il suo film L’immortale, Benedetta Porcaroli Premio Nuovo IMAIE per l’attrice rivelazione per il film 18 regali di Francesco Amato e Nicola Maccanico, amministratore delegato della Vision Distribution, che riceverà il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence. In collegamento video ci sarà Marco Bellocchio Premio Mario Monicelli per il miglior regista per il film Il traditore. A seguire, proiezione di The Audition di Ina Weisse (presente in sala la regista).

Per la sezione Panorama, al teatro Piccinni, proiezione dell’ultimo film in concorso Nuclear di Catherine Linstrum (ore 19:00- presente in sala la regista e lo sceneggiatore David-John Newman). Alle 22:30 al Piccinni per il Tributo a Ennio Morricone verrà proiettato il Concerto di Lina Sastri registrato al Teatro Petruzzelli per il Bif&st 2019.

Per l’ItaliaFilmFest, proiezione alle 20:00 di L’immortale di Marco d’Amore (presente in sala il regista) e alle 22.30 di 18 regali di Francesco Amato (presente in sala Benedetta Porcaroli- Premio Nuovo IMAIE per l’attrice rivelazione)

Per il Festival Mario Monicelli proiezione al Multicinema Galleria di Un borghese piccolo piccolo (ore 18:00) e di Temporale Rosy (ore 21:00). Alle 19:00 al teatro Margherita, presentazione del libro Alberto Sordi di Alberto Anile. Intervengono David Grieco, Marco Spagnoli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Sul sito www.bifest.it tutte le informazioni su biglietti, abbonamenti e sulle modalità di accesso alle varie sale in rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. Il Bif&st è un’iniziativa della Regione Puglia- Assessorato Industria Turistica e Culturale, prodotta dall’Apulia Film Commission e finanziata dal P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse Vi, Obiettivo tematico 6.7.

