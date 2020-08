“Sono partiti i lavori nelle scuole comunali di tutta la città. Quarantacinque scuole che, al suono della campanella il 24 settembre, saranno adeguate ai protocolli e alle indicazioni anticovid. Perché tutti i nostri bambini possano tornare tra i banchi in un ambiente sicuro e protetto”. Lo comunica il sindaco Antonio Decaro.

I lavori prevedono la realizzazione di percorsi di ingresso e di uscita in sicurezza, la creazione e l’adeguamento degli spazi nei casi in cui le classi particolarmente numerose dovranno essere divise, l’installazione di nuovi infissi o di accessori per migliorare la qualità degli spazi esistenti e l’adeguamento o la realizzazione di nuovi impianti. Inoltre in tutte le scuole arriveranno anche nuovi arredi per completare i nuovi spazi per la didattica.