Aumentano anche in Puglia i casi di positività al Coronavirus di persone rientrate dalle vacanze in Sardegna.

Oggi, nel bollettino regionale sono stati segnalati contagi nella provincia di Bari e in quella di Lecce. Parallelamente si apre anche il “fronte” ospedali: solamente nel Barese, su 27 positività rilevate oggi, 10 sono state scoperte nella fase che precede i ricoveri dei pazienti. Su questi contagi “sono in corso indagini per individuare l’origine ed eventuali fattori di rischio”, fa sapere il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce. Anche nel Foggiano, tre persone positive al Covid-19 “sono state individuate durante le attività di screening e sono state già avviate le opportune indagini epidemiologiche”, chiarisce il dg Vito Piazzolla.

