Il leader della Lega torna in Puglia, dopo una settimana, ma questa volta approda a Bari. Appuntamento sabato 29 agosto a cominciare dalle 11.30: a Baia San Giorgio Salvini incontrerà docenti e personale della scuola. Alle 12 ci sarà la presentazione dei candidati della Lega, alle 15.30 arriverà sul nuovo lungomare di San Girolamo per incontrare i cittadini. Nel pomeriggio si sposterà alle 17 a Capurso e alle 19 a Sannicandro. Il leader della Lega arriva a Bari e in Puglia a sostegno di Nuccio Altieri, in corsa come vicepresidente alla Regione, numero due di Raffaele Fitto, in caso di vittoria del centrodestra.

