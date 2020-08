Altri tre contagiati a Santeramo, tra cui una bimba di 18 mesi. Lo comunica il sindaco Fabrizio Baldassarre. Fanno parte tutti della stessa famiglia: quindi attualmente sono quattro i casi nel comune. “Sono da giorni in isolamento domiciliare obbligatorio e non ci sono, fortunatamente, complicanze – spiega il sindaco – Vi invito, ancora una volta, a non abbassare la guardia rispetto alle regole da seguire: mascherina, distanziamento e igiene delle mani”.

Nuovi casi anche a Noicattaro. “C’è un nuovo positivo – spiega il sindaco Raimondo Innamorato -. Il soggetto è stato isolato e stiamo ricostruendo tutta la rete dei contatti. Con una direttiva ho chiesto alla polizia locale maggiori controlli sul rispetto dell’obbligo di utilizzo delle mascherine dalle 18 alle 6 del mattino, anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei locali, e nelle piazze dove si presentano assembramenti. Resta l’obbligo di indossare mascherine al chiuso negli esercizi commerciali. Il commerciante è ancora obbligato a misurare gli ingressi in base alla superficie della sua attività: qualcuno mi segnala che ad esempio nei supermercati non sta più avvenendo”.

