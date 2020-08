Il protagonista di sabato sera nell’arena di Piazza Prefettura di Bari (ore 20:30) è Roberto Benigni – che riceverà il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence e il Premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista per “Pinocchio” di Matteo Garrone. Per “Pinocchio” ci sono altri due premi: Paolo del Brocco Premio Franco Cristaldi per il produttore del miglior film e Massimo Cantini Parrini Premio Piero Tosi per il miglior costumista. Prima dell’anteprima internazionale “The Personal History of David Copperfield” di Armando Iannucci, videomessaggio di Claudio Segaluscio Premio nuovo IMAIE per il miglior attore rivelazione per il film “Sole” di Carlo Sironi.

Per la sezione Panorama, al teatro Piccinni, proiezione del film fuori concorso “Quello che non sai di me” di Rolando Colla (ore 19:00- presente in sala il regista e gli attori Linda Olsansky e Cristian Izzo). Alle 22:30 al Piccinni per il Tributo Fellini100-Sordi100 proiezione di “I vitelloni” di Federico Fellini, in un’edizione restaurata dalla Cineteca nazionale.

Per l’ItaliaFilmFest, proiezione alle 20:00 di “Pinocchio” di Matteo Garrone e alle 22.30 di Sole di Carlo Sironi. Per il Festival Mario Monicelli proiezione al Multicinema Galleria di “Il Marchese del Grillo” (ore 18:00) e di “Speriamo che sia femmina” (ore 21:00). Sul sito www.bifest.it tutte le informazioni su biglietti, abbonamenti e sulle modalità di accesso alle varie sale in rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.

Il Bif&st è un’iniziativa della Regione Puglia- Assessorato Industria Turistica e Culturale, prodotta dall’Apulia Film Commission e finanziata dal P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse Vi, Obiettivo tematico 6.7.

