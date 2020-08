L’associazione “Residenti San Cataldo” invita tutte e tutti ad un incontro con l’amministrazione comunale per fare un primo bilancio ad un mese dalla sperimentazione della nuova viabilità. L’incontro avrà luogo presso il “giardino condiviso” della Scuola Marconi (Via del Faro, 6) il prossimo mercoledì 2 Settembre alle ore 18,00. Interverrà l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bari, Giuseppe Galasso. L’iniziativa è svolta in collaborazione con l’APS “Genitori Marconi” che assicurerà lo svolgimento dell’incontro nel pieno rispetto della normativa anti-covid vigente con triage e registrazione all’ingresso. Per gli interventi è necessario prenotarsi facendoli pervenire 24 ore prima dell’incontro a mezzo mail all’indirizzo: residentisancataldo@libero.it

