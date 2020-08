Sono in corso accertamenti su due presunti casi positivi di coronavirus nel centro di accoglienza Don Vito Diana in via Francesco Curzio dei Mille. Nel frattempo il centro è stato chiuso: gli ospiti all’interno sono rimasti ma nessuno può uscire o entrare in attesa dei risultati dei tamponi ai quali sono stati sottoposti tutti. Tamponi anche agli operatori che si sono recati al Cto questo pomeriggio: gli esiti si avranno nella giornata di domani. Nel frattempo la Asl di Bari tiene la situazione sotto controllo.

