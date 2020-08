I bollettini della protezione civile sul coronavirus in Puglia raccontano di una lenta risalita dei contagi. Ieri, 27 agosto, sono stati rilevati 27 nuovi positivi nella provincia di Bari. Una parte di questi sono residenti a Monopoli, Putignano e Giovinazzo come confermano i sindaci sui social network.

Due i nuovi casi Covid a Putignano, “appartenenti allo stesso nucleo familiare – commenta il sindaco Luciana Laera – attualmente in isolamento fiduciario”. Anche a Giovinazzo due cittadini sono risultati positivi al tampone: “Entrambi nostri concittadini rientrati da fuori paese – spiega il primo cittadino Tommaso Depalma – hanno effettuato i controlli come da prassi e sono già in isolamento e seguiti dal dipartimento di prevenzione della Asl”.

Infine il messaggio social del sindaco di Monopoli Angelo Annese: “Sono qui per informarvi che ieri sera è risultato positivo al Covid 19 un nostro concittadino – si legge sul suo profilo – adesso è ricoverato a Taranto e i suoi contatti stretti sono in isolamento fiduciario. A lui e a tutti i cittadini affetti da Covid va il mio e il nostro augurio di pronta guarigione”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.