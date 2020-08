Ad Altamura si registrano due nuovi casi positivi al coronavirus, due ragazzi di rientro dalle vacanze in Sardegna, che si vanno ad aggiungere ai 17 contagiati nella cittadini in provincia di Bari. Lo annuncia la sindaca Rosa Melodia: “Sono tutti in buone condizioni, la maggior parte asintomatici”.

“Intendo precisare che presso la tensostruttura vengono fatti i prelievi dei tamponi come previsto dal sito della Regione. Anche il dipartimento sanitario di Altamura sta effettuando ulteriori test, il numero dei tamponi prelevati però non corrisponde a quelli esaminati, quindi l’attesa potrebbe superare le 72 ore. Raccomando alla prudenza e al rispetto alle norme di prevenzione. Tutti le dobbiamo rispettare”.

