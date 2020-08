“Sono arrivato a Bari, la città di mio padre. Come da tradizione mangiamo un bel crudo di pesce”. Così Piero Armenti, imprenditore, scrittore ed urban explorer a New York, racconta su “Il mio viaggio a New York” (solo la pagina Facebook ha quasi un milione e mezzo di follower) tour operator degli Stati Uniti, il suo ritorno a Bari.

Sono arrivato a Bari, la città di mio padre. Come da tradizione mangiamo un bel crudo di pesce. Publiée par Il mio viaggio a New York sur Vendredi 28 août 2020

Prima il crudo di pesce, poi una passeggiata sul lungomare di San Giorgio. Armenti racconta in pochi minuti nel suo video le tradizioni baresi, a cominciare dalla cucina come i piatti tipici: orecchiette con le cime di rapa, patate riso e cozze e la focaccia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.