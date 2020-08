È in programma da giovedì 3 a sabato 5 settembre la terza edizione del Tremiti Music Festival, promosso da Regione Puglia, PugliaPromozione e amministrazione comunale con l’organizzazione di Puglia Sounds/Teatro Pubblico Pugliese e la direzione artistica di Roberto Ottaviano, tre giorni di musica e natura nell’incontaminata oasi di San Domino, a largo del Gargano in Puglia, con Vinicio Capossela, Raffaele casarano & Mirko Signorile, Armstrong e the Moonnwalkers, Mario Rosini Trio e Gaetano Partipilo Boom Collective (ingresso gratuito sino ad esaurimento posti disponibili nel rispetto delle regole per il contenimento epidemiologico informazioni pugliasounds.it).

Giovedì 3 settembre alle ore 21.30 in Piazza Sandro Pertini a San Domino Vinicio Capossela apre il Tremiti Music Festival con Pandemonium, narrazioni, Piano Voce e Strumenti Pandemoniali con Vincenzo Vasi, un concerto per tutti i demoni, accompagnato da un insieme di strumenti musicali che insieme evocano il Pandemonium, mitico strumento gigantesco, del tipo dell’organo da fiera, completamente realizzato in metallo.

Venerdì 4 settembre ore 20.30 sempre in Piazza Sandro Pertini a San Domino il sassofonista Raffaele Casarano e il pianista Mirko Signorile presentano d’amour omaggio ai grandi artisti anarchici, esistenzialisti, intellettuali francesi del ventesimo secolo, da Gainsbourg a Aznavour, da Ferré a Piaf in una rilettura densa di narrazioni e sfumature, melodia e ricca di innovative tessiture sonore, capaci di rinnovare il canone classico del duo jazz. Alle 21.30 Armstrong & The Moonwalkers “Loving The Starman” Omaggio a David Bowie, progetto con Serena “Armstrong” Fortebraccio, voce, Fabio Accardi, batteria, Alberto Parmegiani chitarra, Vince Abbracciante, organo hammond, piano fender e wurlitzer, Giorgio Vendola, che celebra la grandezza di David Bowie, reinterpretando in chiave jazz alcune delle sue canzoni più significative.

Sabato 5 settembre alle ore 20.30 in Piazza Sandro Pertini a San Domino Mario Rosini Trio presenta una canzone intorno al mondo, il trio composto da Mario Rosini – pianoforte e tastiere, Paolo Romano – basso elettrico e Mimmo Campanale- batteria, si muove tra jazz e musica d’autore con un repertorio che va da Bruno Lauzi a George Benson, da Al Jarreau a Stevie Wonder e propone composizioni originali dello stesso Rosini. Alle ore 21.30 Gaetano Partipilo Boom Collective, Angela Esmeralda, voce, Carolina Bubbico, voce e synth, Seby Burgio, pianoforte, Gaetano Partipilo, sax alto e soprano, electronics, tastiere, Giuseppe Bassi, contrabbasso e basso elettrico e Dario Congedo, batteria, una delle più interessanti realtà del jazz italiano, una vera e propria formazione All-stars jazz made in Puglia.

Tutti i concerti sono a ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili nel rispetto delle regole per il contenimento epidemiologico info@pugliasounds.it

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.