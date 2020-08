E’ iniziato l’ultimo weekend “bollente”. La Protezione civile pugliese ha diramato un’allerta meteo per una nuova ondata di caldo, valida per oggi, sabato 29, e domenica 30, con temperature che toccheranno i 40 gradi. L’allerta caldo, di livello 2 arancione, prevede un rialzo notevole delle temperature massime: oggi pomeriggio si raggiungeranno i 36 gradi e domenica il picco con 37 gradi sul termometro e 38 di temperatura percepita.

L’afa intensa sulle coste, soprattutto durante le ore notturne, si farà sentire in alcune città del Tavoliere, in particolare San Severo, Foggia, Lucera, Cerignola. Sempre nella giornata di sabato 29 si prevedono temperature in ulteriore aumento nelle zone interne della Puglia con picchi di 38 nel Foggiano, 36 nel Barese, soprattutto nelle città di Corato, Terlizzi, Bitonto, e fino a 34 gradi in Salento. Ma sarà il 30 sarà il giorno più caldo in assoluto, con ulteriore aria rovente dall’Africa spinta dai venti sciroccali, previsti in rinforzo.

