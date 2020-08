Un cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina in corso Sonnino, in un cortile dell’ex caserma dell’Aeronautica, dismessa da anni. Si tratta di un uomo di nazionalità italiana di 37 anni. Sul posto la polizia: a segnalare il cadavere alcuni residenti dei palazzi limitrofi. Indagini in corso per risalire alle cause del decesso.

