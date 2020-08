“Il caso Covid-19 a Polignano era in realtà un falso positivo”. Lo scrive il sindaco di Polignano, Domenico Vitto.

“Dopo tre tamponi negativi e il test sierologico negativo possiamo stabilire con certezza che la persona in questione non è stata contagiata dal coronavirus – continua – Immagino l’angoscia provata a cui si è aggiunto il fardello dei pettegolezzi e delle voci bizzarre messe in giro.Alla nostra concittadina va l’abbraccio di tutta la comunità, un abbraccio liberatorio.

