Il centro di conferimento rifiuti di Amiu Puglia, sito in via Oberdan a Bari, è stato chiuso per motivi di sicurezza. A renderlo noto è la stessa azienda di igiene urbana: il provvedimento è stato preso perché il cancello d’ingresso risulta pericolante a causa del forte vento dei giorni scorsi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.