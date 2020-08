Sono 346 gli operatori socio sanitari (Oss) che il Policlinico di Bari ha iniziato ad assumere da venerdì scorso con la firma dei primi contratti.

Si tratta dei vincitori del concorso unico regionale bandito ed espletato dall’Asl Foggia che, a partire da domani primo settembre, entreranno progressivamente in servizio per occuparsi dell’assistenza ai pazienti del Policlinico di Bari. “Gli operatori socio-sanitari – dicono dall’ospedale – sono una figura importante nell’organizzazione dei reparti per l’attenzione che sono chiamati a rivolgere al benessere dei pazienti ricoverati, affiancando il lavoro degli altri professionisti preposti all’assistenza sanitaria”.

